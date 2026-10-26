В Росздравнадзоре опровергли дефицит препаратов для лечения подагры

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Более 24 тысяч упаковок препарата "Колхикум-Дисперт" и около 8 тысяч упаковок "Колхицин Лирка" сейчас находятся в гражданском обороте на российском рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что в российских аптеках якобы наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры "Колхицин" и "Колхикум".

Как уточнили в ведомстве, "Колхикум-Дисперт" производится в Австрии, "Колхицин Лирка" – в России. За 9,5 месяца в оборот ввели порядка 27 тысяч упаковок "Колхикум-Дисперт" и около 101 тысячи упаковок "Колхицин Лирка".

Жалоб от пациентов на нехватку именно этих двух препаратов на горячую линию Росздравнадзора не поступало, подчеркнули в ведомстве. Оба лекарства не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее в России появилась обновленная конъюгированная вакцина, которая обеспечивает защиту от 20 серотипов пневмококка. Для взрослых вакцинация предусмотрена календарем прививок по эпидемическим показаниям, в первую очередь для людей из групп риска.