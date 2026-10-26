Вор во Флориде проглотил украшения люксового бренда на 60 млн рублей

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Присяжные во Флориде признали 32-летнего Джейтана Гилдера виновным в ограблении и крупной краже – следствие установило, что он похитил из бутика Tiffany&Co. бриллиантовые серьги почти на 770 тысяч долларов, а затем проглотил их, чтобы избавиться от улик. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на прокуратуру штата.

Кража произошла в феврале 2025 года в торговом центре в Орландо. Гилдер выдал себя за представителя игрока местного баскетбольного клуба "Орландо Мэджик" – так он получил доступ к дорогим украшениям.

Добычей стали две пары бриллиантовых серег. Первая, весом 4,86 карата, оценивалась в 160 тысяч долларов, вторая, весом 8,10 карата, – в 609,5 тысячи долларов. В сумме украшения стоили около 769,5 тысячи долларов, то есть около 60 миллионов рублей.

Убегая, мужчина применил силу к сотруднику магазина. Позже его остановили полицейские на межштатной автомагистрали. При задержании Гилдер попытался проглотить серьги, хотя сотрудники дорожного патруля пытались этому помешать. Стражи порядка уложили его на землю и заставили открыть рот.

Сначала ему предъявили обвинение в сопротивлении при аресте – украшения тогда найти не удалось. Уже в тюрьме округа Оранж Гилдер сам признался, что проглотил драгоценности.

Томография подтвердила наличие серег в организме. Мужчина провел в больнице почти две недели, пока украшения не вышли естественным путем. После этого их передали представителю службы безопасности Tiffany&Co.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Директор торговой точки рассказала полиции, что неизвестный вечером зашел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и аналогичным способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

