Уборщица украла 155 золотых слитков из квартиры москвички

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Столичные полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, подозреваемую в краже 155 мерных золотых слитков. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

С заявлением в полицию обратилась 55-летняя москвичка. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Столетова пропали золотые слитки, хранившиеся в сейфе в спальне.

По предварительным данным, к краже причастна женщина, которую потерпевшая наняла для уборки квартиры. Пока хозяйка отсутствовала, злоумышленница открывала сейф ключом, который лежал в прикроватной тумбочке, и похищала слитки. Общий ущерб превысил миллион рублей.

В ходе обыска в арендованной подозреваемой квартире в Подмосковье оперативники нашли и изъяли восемь слитков общей массой 53 грамма. Задержанная пояснила, что остальное похищенное она сдавала в скупку, а вырученные деньги тратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке предъявлено обвинение. Ей также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проверяет причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее в Москве задержали 28-летнюю женщину, которая подозревается в краже одежды и брендовой сумки из двух магазинов. Преступления произошли на улицах Петровке и Тверской. Похищенное имущество изъято, в отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела.