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11 октября, 23:42

Происшествия

Московские полицейские раскрыли кражу товаров маркетплейса на 2,2 млн рублей

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские в Москве установили причастных к хищению товаров маркетплейса на общую сумму 2,2 миллиона рублей, сообщили в Главном управлении МВД России по столице.

Задержать двух подозреваемых удалось сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по району Метрогородок совместно с коллегами из управления внутренних дел по Восточному административному округу.

Молодым людям 24 и 25 лет. Они оказывают услуги грузоперевозок, договариваясь с заказчиками устно. Правоохранители считают, что в их задачу входила доставка партии товара со склада в пункт выдачи заказов. Однако 23 коробки до конечной точки не добрались: вместо ПВЗ их передали третьему лицу для дальнейшей продажи.

Уголовное дело возбуждено. Сотрудники устанавливают, кто еще причастен к преступлению.

Ранее в Москве по делу о хищении ювелирных изделий осудили продавца-кассира Sunlight Софью Андращук. Как следует из судебных материалов, женщина была материально ответственным лицом в магазине и в октябре 2025 года похитила драгоценности на сумму более 250 тысяч рублей.

Злоумышленницу приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей стороны: учли возвращение осужденной части драгоценностей и частичное возмещение ущерба.

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