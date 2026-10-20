В Нижнем Новгороде мужчина дважды ограбил цветочный магазин ради подарка для любимой

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Директор торговой точки обратилась в полицию после того, как неизвестный вечером зашел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и аналогичным способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

Правоохранители задержали ранее судимого нижегородца: похищенные товары обнаружили в квартире его сожительницы. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские в Москве задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области за кражу 155 мерных золотых слитков. Пока хозяйка квартиры отсутствовала, уборщица открывала сейф и похищала слитки. Общий ущерб превысил миллион рублей.