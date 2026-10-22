Мужчина в Москве украл из припаркованной машины брендовые вещи и деньги

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Столичные полицейские раскрыли кражу денег и брендовых вещей на 450 тысяч рублей из внедорожника, припаркованного на улице Гиляровского, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сначала мужчина зашел в ресторан быстрого питания, где в туалете сменил синюю куртку на светлую из рюкзака. После этого он разбил боковое стекло припаркованного автомобиля и забрал сумку стоимостью 150 тысяч рублей, кошелек за 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого – 38-летнего мужчину – задержали в Люберцах оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по Мещанскому району. Кожаную сумку и кошелек изъяли, а похищенные деньги он успел потратить.

Фигуранта заключили под стражу. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Директор торговой точки сообщила в полицию, что неизвестный вечером зашел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и аналогичным способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

