Аналитик Зыков: злоумышленники могут получить данные о доме через робот-пылесос

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Роботы-пылесосы собирают о доме больше сведений, чем принято считать, и эти данные при взломе могут оказаться у посторонних. Об этом рассказал RT главный редактор аналитического издания Владимир Зыков.

По его словам, многие модели составляют детальный план помещения – отмечают комнаты и мебель, фиксируют, какие двери закрыты, а куда устройство может проехать. Если на корпусе есть камера, объем доступной информации заметно расширяется.

"Если удастся перехватить управление устройством, можно попытаться специально направить его в интересующую часть квартиры и рассмотреть все поближе", – отметил эксперт.

Таким образом злоумышленник может, например, выяснить, где стоят дорогие вещи, техника или сейф. Вторая опасность – слежка за жильцами. Доступ к камере позволяет подсматривать за людьми в личные моменты, в том числе когда человек выходит из ванной или переодевается, а встроенный микрофон дает возможность подслушивать разговоры.

Кроме того, история уборок, время запуска пылесоса, его маршруты и данные с камеры помогают составить картину привычек хозяев: когда они обычно уходят на работу, возвращаются и оставляют квартиру пустой.

"Сам по себе график уборки еще не доказывает, что дома никого нет. Но вместе с другими данными это уже полезная информация для квартирных воров", – предупредил Зыков.

Проблема в том, что производители бытовой техники прежде всего заботятся о том, чтобы устройство хорошо выполняло свои функции – нормально убирало, не врезалось в мебель, строило карту и подключалось к приложению.

Безопасности, по словам специалиста, уделяют куда меньше внимания: нередко дело ограничивается авторизацией по логину и паролю и шифрованием соединения.

Ранее МВД рекомендовало владельцам смартфонов использовать сложные пароли и специальные менеджеры для хранения данных, чтобы защитить гаджет от взлома и кражи. Для защиты устройства правоохранители советуют установить ПИН-код, длина которого больше шести символов.

