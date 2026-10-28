На Алтае перед судом предстанет мать, истязавшая маленького сына

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Жительница Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года женщина регулярно причиняла ребенку физическую боль и унижала его, объясняя свои действия плохим поведением мальчика и его неуспеваемостью в школе.

Следователи установили, что мать избивала сына руками, ногами и подручными предметами, угрожала ему, а также заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о побоях стало известно, семью поставили на профилактический учет.

Женщине предъявили обвинение в истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). В ближайшее время дело направят в суд.

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