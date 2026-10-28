Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 09:45

Происшествия

Рыбаки из Кирибати спасли мужчину, дрейфовавшего 41 день в Тихом океане

Фото: 123RF.com/joseh51

Рыбаки из Кирибати обнаружили в Тихом океане 18-летнего Луку Рахана из Папуа – Новой Гвинеи, который провел в дрейфе 41 день. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Молодой человек отправился на рыбалку вместе с двоюродным братом с острова Бугенвиль в сентябре. В море у лодки отказал мотор, а якоря на борту не было, поэтому судно стало уносить все дальше от берега.

Плавсредство заметили местные рыбаки между островами Тарава и Майана, которые входят в состав Республики Кирибати. От Бугенвиля лодку унесло на 2 тысячи километров.

Юноша страдал от сильного обезвоживания. Его доставили в столицу островной республики, где он сейчас восстанавливается в больнице перед возвращением на родину. Двоюродного брата считают погибшим в море.

Ранее канадский яхтсмен Джеймс Ратледж 15 часов дрейфовал посреди Индийского океана. Ночью через аварийный люк в корпус начала поступать вода, а спасательный плот оказался затоплен. При этом до происшествия яхтсмен регулярно отправлял семье свои координаты. Когда очередное сообщение не пришло, его брат позвонил в службу морской безопасности.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика