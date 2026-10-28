Рыбаки из Кирибати спасли мужчину, дрейфовавшего 41 день в Тихом океане

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Рыбаки из Кирибати обнаружили в Тихом океане 18-летнего Луку Рахана из Папуа – Новой Гвинеи, который провел в дрейфе 41 день. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Молодой человек отправился на рыбалку вместе с двоюродным братом с острова Бугенвиль в сентябре. В море у лодки отказал мотор, а якоря на борту не было, поэтому судно стало уносить все дальше от берега.

Плавсредство заметили местные рыбаки между островами Тарава и Майана, которые входят в состав Республики Кирибати. От Бугенвиля лодку унесло на 2 тысячи километров.

Юноша страдал от сильного обезвоживания. Его доставили в столицу островной республики, где он сейчас восстанавливается в больнице перед возвращением на родину. Двоюродного брата считают погибшим в море.

Ранее канадский яхтсмен Джеймс Ратледж 15 часов дрейфовал посреди Индийского океана. Ночью через аварийный люк в корпус начала поступать вода, а спасательный плот оказался затоплен. При этом до происшествия яхтсмен регулярно отправлял семье свои координаты. Когда очередное сообщение не пришло, его брат позвонил в службу морской безопасности.