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26 октября, 13:02

Общество

Россияне могут в онлайн-режиме подать заявление о признании паспорта недействительным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заявление о признании паспорта недействительным при потере или краже теперь можно подать онлайн на портале "Госуслуги". Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел России.

В ведомстве объяснили, что новый формат нужен, чтобы гражданин мог оперативно уведомить министерство об утрате документа. Это снижает риск того, что персональные данные окажутся у мошенников.

Для подачи заявления понадобится подтвержденная учетная запись на портале, а также данные утраченного паспорта и описание обстоятельств, при которых он пропал. Подать обращение за другого человека нельзя, подчеркнули в миграционной службе.

Оформляют заявление в несколько шагов. Сначала выбирают услугу и причину обращения – потеря или кража. Если документ украли, дополнительно указывают сведения из талона-уведомления: номер, дату и подразделение МВД, куда гражданин обращался с заявлением о краже. Затем выбирают подразделение МВД и отправляют заявление.

Отозвать обращение невозможно. Если паспорт найдется, он все равно будет признан недействительным. Услуга оказывается за один день.

Ранее в МВД напомнили, что паспорт гражданина РФ меняют в 20 и 45 лет, а также при заметном изменении внешности. Кроме того, документ меняется при утрате, смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, а также при сильном износе. Замена также нужна, если невозможно поставить обязательные или дополнительные отметки.

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