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18 сентября, 09:25

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МВД: паспорт гражданина РФ нужно заменить при достижении 20 и 45 лет

МВД напомнило, когда нужно заменить паспорт гражданина РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замена общегражданского паспорта требуется при достижении 20 и 45 лет, при существенном изменении внешности из-за перенесенного заболевания или медицинского вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что паспорт необходимо заменить при его утрате или хищении, при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения. Документ нужно менять, если он стал непригоден: нарушена защита бланка, невозможно установить подлинность, есть повреждения либо паспорт сильно изношен.

Помимо этого, замена потребуется, если невозможно проставить обязательные или дополнительные отметки, поменять сведения о детях, а также при наличии непредусмотренных записей или обнаружении неточностей и ошибок, добавили в МВД.

Ранее в МВД рассказали, что в паспорте гражданина России обязательно должны стоять две отметки: о месте регистрации и воинской обязанности. По желанию владельца паспорта могут быть внесены еще семь отметок: о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих заграничных паспортах.

Начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин рекомендовал не отказываться от штампа о ранее выданных паспортах: он помогает при обращении в различные органы.

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