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22 сентября, 11:43

Общество

В российских загранпаспортах изменится бланк документа с 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских загранпаспортах изменится бланк документа с 1 января 2027 года – из него уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому больше неактуальны, передает ТАСС.

Также изменится обозначение типа документа в считываемой машиной зоне паспорта. Прежние символы P, D и S заменят на новые коды: PP – для загранпаспорта гражданина РФ, PD – для дипломатического загранпаспорта и PO – для служебного загранпаспорта.

Новые правила связаны с унификацией оформления документов в соответствии с международными нормами, утвержденными Международной организацией гражданской авиации.

Ранее в МВД напомнили, что паспорт гражданина РФ необходимо менять в 20 и 45 лет, а также при заметном изменении внешности. Вместе с тем документ меняется при его потере, при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, а еще если паспорт сильно изношен. Кроме того, замена потребуется, если невозможно проставить обязательные или дополнительные отметки.

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