Парень из Санкт-Петербурга тайно оформил кредит на 5 млн рублей на свою возлюбленную

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Петербург"

Жительница Санкт-Петербурга Валентина узнала, что стала созаемщиком по кредиту на 5,3 миллиона рублей, который, по ее словам, возлюбленный оформил без ее согласия. Об этом девушка рассказала телеграм-каналу "Осторожно, Петербург".

С Артемом Валентина познакомилась около трех лет назад. Мужчина дарил ей цветы и подарки, возил в путешествия, а позже пара поженилась. Еще до свадьбы он взял кредит на три миллиона рублей.

Через несколько месяцев после свадьбы Валентина пришла в банк за справкой и обнаружила, что числится созаемщиком по другому займу Артема – на 5,3 миллиона рублей. По словам девушки, об этом кредите она ничего не знала и согласия на него не давала.

"Cartier, ухаживания, получается, были на мои деньги, все это купила сама, и поездки, и сумки. И притом просил вернуть деньги за подарки", – рассказала Валентина.

После разговора о кредите мужчина, как утверждает девушка, пожаловался на тяжелое материальное положение и попросил ее стать созаемщиком уже по новому займу. Банк одобрил кредит на 6,5 миллиона рублей. Артем обещал самостоятельно выплачивать его.

Позже Валентина получила от банка претензию из-за просрочки по кредиту. Размер начисленных пеней составил 600 тысяч рублей. По словам девушки, Артем частично погасил свой кредит, но подделал скриншоты платежей, чтобы создать впечатление, будто он внес деньги по ее займу.

На фоне произошедшего, рассказала Валентина, у нее ухудшилось самочувствие. В больнице якобы предположили, что причиной могло быть отравление. Позже девушка нашла среди вещей Артема препарат для лечения психических расстройств. Валентине пришлось взять на себя кредитные обязательства, чтобы банк не забрал ее имущество. После этого она обратилась в полицию.

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