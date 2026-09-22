В Подмосковье врачи реанимировали девушку с тяжелым отеком из-за манго

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Врачи Домодедовской больницы реанимировали девушку с тяжелым отеком из-за манго: она съела целую упаковку сушеного фрукта и почувствовала, что задыхается. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Девушка обратилась в приемное отделение c жалобами на тяжелую аллергическую реакцию. У нее наблюдались отек вокруг глаз, асимметрия лица, осиплость голоса и чувство нехватки воздуха. При этом кожа в месте отека не покраснела, поэтому врачи подумали о нарушении оттока лимфы.

По словам терапевта приемного отделения больницы Татьяны Миняевой, медики осознавали, что имеют дело не с обычной аллергической реакцией по типу крапивницы.

"Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения", – добавила она.

Уже на следующее утро состояние девушки улучшилось. Ее выписали.

Ранее в Краевой клинической больнице № 2 Владивостока успешно прооперировали 58-летнюю женщину с гигантской опухолью околоушной слюнной железы. Новообразование удалили полностью, не повредив ветви лицевого нерва, отвечающие за мимику.

Опухоль росла в течение девяти лет. Она была доброкачественной, но представляла серьезную угрозу для здоровья и внешности женщины. Спустя несколько дней пациентку выписали.