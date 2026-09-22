Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 13:50

Общество

В Подмосковье врачи реанимировали девушку с тяжелым отеком из-за манго

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Домодедовской больницы реанимировали девушку с тяжелым отеком из-за манго: она съела целую упаковку сушеного фрукта и почувствовала, что задыхается. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Девушка обратилась в приемное отделение c жалобами на тяжелую аллергическую реакцию. У нее наблюдались отек вокруг глаз, асимметрия лица, осиплость голоса и чувство нехватки воздуха. При этом кожа в месте отека не покраснела, поэтому врачи подумали о нарушении оттока лимфы.

По словам терапевта приемного отделения больницы Татьяны Миняевой, медики осознавали, что имеют дело не с обычной аллергической реакцией по типу крапивницы.

"Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения", – добавила она.

Уже на следующее утро состояние девушки улучшилось. Ее выписали.

Ранее в Краевой клинической больнице № 2 Владивостока успешно прооперировали 58-летнюю женщину с гигантской опухолью околоушной слюнной железы. Новообразование удалили полностью, не повредив ветви лицевого нерва, отвечающие за мимику.

Опухоль росла в течение девяти лет. Она была доброкачественной, но представляла серьезную угрозу для здоровья и внешности женщины. Спустя несколько дней пациентку выписали.

Читайте также


медицинаобщество

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика