Врачи во Владивостоке удалили пациентке огромную опухоль слюнной железы

Фото: телеграм-канал "Краевая клиническая больница № 2"

В Краевой клинической больнице № 2 Владивостока успешно прооперировали 58-летнюю женщину с гигантской опухолью околоушной слюнной железы. Новообразование удалили полностью, не повредив ветви лицевого нерва, отвечающие за мимику, сообщила пресс-служба медучреждения.

Как уточнили в больнице, опухоль росла в течение девяти лет. Она была доброкачественной, но представляла серьезную угрозу для здоровья и внешности женщины.

В слюнной железе проходят ветви лицевого нерва, повреждение которых может привести к временному или постоянному параличу мимических мышц. Сама железа имеет сложное строение, пронизана кровеносными сосудами, а ее глубокие отделы распространяются в окологлоточное пространство.

Во время операции врачи использовали аппарат интраоперационного нейромониторинга, который подавал сигнал при приближении хирургического инструмента к нервной ветви на опасное расстояние. Также применялась мощная оптическая микроскопия, многократно увеличивающая операционное поле.

В результате многочасовой работы опухоль удалили вместе с капсулой, не задев ни одной ветви лицевого нерва. Спустя несколько дней женщину выписали на амбулаторное долечивание.

Ранее в Кемеровской области хирурги удалили пациентке новообразование размером с арбуз. У женщины выявили миому, которая весила 13 килограммов. Вмешательство прошло успешно, женщина после операции чувствовала себя хорошо.