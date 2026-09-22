Почти 85% детей в России имеют задержку речевого развития

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Задержка речевого развития наблюдается примерно у 85% детей в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующую кафедрой логопедии и инклюзивного образования Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Оксану Приходько.

По словам специалиста, проблемы могут проявляться уже в первый год жизни ребенка – на этапе доречевого развития. Если в год или год и месяц ребенок понимает обращенную речь, но не начинает использовать хотя бы лепетные слова вроде "мама", "папа", "баба", "деда" или звукоподражания, родителям следует обратиться к специалистам.

Отдельно эксперт обратила внимание на развитие фразовой речи. Если к двум годам ребенок не переходит к этому этапу и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи, по ее словам, не происходит.

На практике помощь детям начинают оказывать значительно позже. Чаще всего родители приводят их к специалистам уже после четырех-пяти лет, а иногда обращаются только непосредственно перед началом школьного обучения.

Приходько считает, что внимание к речевому развитию необходимо уделять значительно раньше. По ее словам, работу с такими нарушениями следует начинать уже на первом году жизни или как минимум на втором. В крайнем случае обратиться к специалистам необходимо до трех лет.

Ранее детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что родителям не стоит делать домашние задания за ребенка или превращать учебу в наказание. По ее словам, взрослым лучше помогать школьнику организовать работу, составлять план и спокойно объяснять непонятный материал, оставляя ответственность за выполнение уроков самому ребенку.

Эксперт также советовала следить за эмоциональным состоянием школьника перед занятиями. Если ребенок расстроен или находится в стрессе, сначала ему необходимо успокоиться: можно вместе подышать, попить воды или выплеснуть злость, например порвав лист бумаги. Наумова отметила, что поддержка и похвала за сам процесс обучения помогают развивать самостоятельность и самоорганизацию.