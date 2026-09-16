Эксперт Наумова: ребенок может начать чаще болеть на фоне ссор из-за уроков

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Родителям нельзя ругать ребенка во время выполнения уроков и заставлять переписывать неаккуратно сделанные домашние задания. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Взрослым важно помнить, что выполнение домашних заданий должно не разрушать доверительные отношения с ребенком, а укреплять их. Позитивный, добрый подход – это залог успеха, подчеркнула эксперт.

"Категорически нельзя бить, обзывать, оскорблять ребенка, вырывать листы и заставлять переписывать заново. Все это показывает несовершеннолетнему, что он выполняет задания не для себя, а для кого-то другого, что мешает учиться брать ответственность, становиться самостоятельным", – отметила эксперт.

К тому же, поскольку ребенок пугается, травмируется, он буквально расходует больше энергии, чтобы просто выжить во время выполнения заданий, а не научиться чему-то. Материал в итоге плохо усваивается, появляется еще больше ошибок, и, конечно, теряется доверие к родителям.





Наталья Наумова детский психолог, нейропсихолог Уроки не должны становиться своеобразным наказанием. В противном случае можно убить мотивацию к учебной деятельности и сформировать страх, с которым в дальнейшем придется работать. Кроме того, ребенок может начать чаще болеть на фоне стресса и подсознательного понимания, что это освободит его от походов в школу и позволит получить хоть таким образом заботу мамы.

Поэтому очень важно хвалить ребенка за сам процесс. То есть школьника нужно поддерживать и оценивать не только конечный результат, но и путь к нему.

"Также не надо выполнять домашние задания за ребенка. Он должен приучиться к своей зоне ответственности, развивать эмоционально-волевую сферу. Задача же родителей – быть рядом, поддерживать и спокойно объяснять, если что-то вдруг стало непонятно", – подчеркнула Наумова.

В целом у взрослых должна быть скорее роль менеджера, который поможет на первых этапах составить план: какие уроки и в какой последовательности выполнять, чтобы легче справиться с объемом, уложиться в расписание и вовремя лечь спать, когда делать перерыв. Это научит школьника важному навыку – самоорганизации, благодаря чему он сможет в дальнейшем легче планировать жизнь.

При этом родителям также следует позаботиться, чтобы ребенок садился за уроки в нормальном эмоциональном состоянии: был сыт и уравновешен. Когда он в стрессе и плачет, пользы не будет. Важно сначала успокоиться, вместе подышать, попить воды и выпустить злость, например, порвав кусок бумаги, отметила эксперт.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какое питание поможет ребенку успешно учиться в школе. Например, идеальный завтрак должен содержать медленные углеводы и белок.