Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:25

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Наумова: ребенок может начать чаще болеть на фоне ссор из-за уроков

Психолог предупредила о последствиях ссор с ребенком во время выполнения уроков

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Родителям нельзя ругать ребенка во время выполнения уроков и заставлять переписывать неаккуратно сделанные домашние задания. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Взрослым важно помнить, что выполнение домашних заданий должно не разрушать доверительные отношения с ребенком, а укреплять их. Позитивный, добрый подход – это залог успеха, подчеркнула эксперт.

"Категорически нельзя бить, обзывать, оскорблять ребенка, вырывать листы и заставлять переписывать заново. Все это показывает несовершеннолетнему, что он выполняет задания не для себя, а для кого-то другого, что мешает учиться брать ответственность, становиться самостоятельным", – отметила эксперт.

К тому же, поскольку ребенок пугается, травмируется, он буквально расходует больше энергии, чтобы просто выжить во время выполнения заданий, а не научиться чему-то. Материал в итоге плохо усваивается, появляется еще больше ошибок, и, конечно, теряется доверие к родителям.

Уроки не должны становиться своеобразным наказанием. В противном случае можно убить мотивацию к учебной деятельности и сформировать страх, с которым в дальнейшем придется работать. Кроме того, ребенок может начать чаще болеть на фоне стресса и подсознательного понимания, что это освободит его от походов в школу и позволит получить хоть таким образом заботу мамы.
Наталья Наумова
детский психолог, нейропсихолог

Поэтому очень важно хвалить ребенка за сам процесс. То есть школьника нужно поддерживать и оценивать не только конечный результат, но и путь к нему.

"Также не надо выполнять домашние задания за ребенка. Он должен приучиться к своей зоне ответственности, развивать эмоционально-волевую сферу. Задача же родителей – быть рядом, поддерживать и спокойно объяснять, если что-то вдруг стало непонятно", – подчеркнула Наумова.

В целом у взрослых должна быть скорее роль менеджера, который поможет на первых этапах составить план: какие уроки и в какой последовательности выполнять, чтобы легче справиться с объемом, уложиться в расписание и вовремя лечь спать, когда делать перерыв. Это научит школьника важному навыку – самоорганизации, благодаря чему он сможет в дальнейшем легче планировать жизнь.

При этом родителям также следует позаботиться, чтобы ребенок садился за уроки в нормальном эмоциональном состоянии: был сыт и уравновешен. Когда он в стрессе и плачет, пользы не будет. Важно сначала успокоиться, вместе подышать, попить воды и выпустить злость, например, порвав кусок бумаги, отметила эксперт.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какое питание поможет ребенку успешно учиться в школе. Например, идеальный завтрак должен содержать медленные углеводы и белок.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика