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16 сентября, 15:29

Город

Теплая осень продлила сезон размножения испанских слизней в Москве

Фото: 123RF.com/ginasanders

Испанские слизни продолжают размножаться из-за сохранения теплой погоды, а их новое поколение может перезимовать и снова появиться на участках в следующем сезоне. Об этом Агентству "Москва" сообщил биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам эксперта, осенью вредители не только остаются активными, но и успевают отложить яйца до наступления холодов. Зимовать могут взрослые особи, кладки и даже молодые слизни, поэтому сейчас важно максимально бороться с ними.

"Тем более часть урожая уже убрана, и грядки на участках у садоводов более-менее просматриваются", – пояснил Глазков.

Биолог добавил, что именно осенью слизни достигают максимальных размеров, так как за лето успевают вырасти и набрать массу.

Испанских слизней начали замечать в Москве в июне. Этот вид может достигать 15 сантиметров. Он отличается окраской – обычно они темно-коричневые, хотя бывают и другие варианты. В настоящее время эффективных методов борьбы с ними не существует.

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