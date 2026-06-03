Испанские слизни появились в Москве и Нижнем Новгороде

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов.

Он объяснил, что этот вид более крупный и может достигать 15 сантиметров, а также отличается окраской – обычно они темно-коричневые, хотя бывают и другие варианты.

Главная опасность испанского слизня состоит в том, что это биологический вид, попавший за пределы своей естественной среды обитания в новую экологическую среду, из-за чего у него нет естественных врагов. Это приводит к тому, что слизни увеличивают свою численность, бесконтрольно размножаясь.

Муханов добавил, что в настоящий момент эффективных методов борьбы со слизнем не существует. Некоторое снижение их численности вызывают только химические препараты. При этом от действий слизней страдают садово-огородные посадки.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что жители столичного региона могут столкнуться с леопардовыми слизнями. Эти моллюски могут достигать 20 сантиметров в длину, а также являются переносчиками нематод – паразитов, которые могут представлять опасность для человека.

