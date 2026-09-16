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16 сентября, 15:21

В мире

В Таиланде 90-летнюю женщину 9 км несли на носилках ради визита в банк

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Жители провинции Канчанабури на западе Таиланда несколько часов несли 90-летнюю женщину на носилках, чтобы она смогла лично попасть в банк и восстановить доступ к своему счету. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал Thaiger.

Как сообщается, пенсионерка почти не может ходить самостоятельно, а добраться до ее деревни на автомобиле невозможно. Отправиться в банк ей пришлось после того, как карта женщины перестала работать. Сотрудники финансовой организации потребовали ее личного присутствия для подтверждения личности.

Односельчане решили помочь женщине и погрузили ее на носилки, после чего под дождем пронесли около 9 километров до места, куда мог подъехать автомобиль.

На счет пожилой женщины родственники регулярно переводят деньги на проживание и уход. Из-за неисправной карты она временно не могла воспользоваться этими средствами.

История получила широкую огласку в соцсетях. Пользователи поблагодарили жителей деревни за помощь пенсионерке, но одновременно призвали власти и банки организовать выездное обслуживание для пожилых и маломобильных людей, живущих в отдаленных районах.

Ранее пожилая жительница Заречного обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, так как аферисты выманили у нее 1,5 миллиона рублей под предлогом замены ЛЭП. Сначала неизвестный представился сотрудником электроснабжающей организации и получил согласие женщины на замену линий, позже ей принесли на подпись документы.

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