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15 сентября, 09:59

Общество

Подмосковные спасатели помогли пенсионерке снять кольцо с обожженной руки

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели помогли 69-летней жительнице подмосковного села Орудьево, которая не могла самостоятельно снять кольцо с обожженной руки. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Женщина обратилась в службу 112. Она рассказала, что обожгла руку и из-за отека кольцо врезалось в кожу, причиняя боль. Самостоятельно снять украшение не удалось.

Прибыв на место, спасатели защитили палец специальной пластиной, перекусили кольцо и раздвинули металл. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

В Мособлпожспас напомнили, что украшения стоит снимать перед домашними работами, а при ожогах и травмах рук – до появления отека. Также важно выбирать кольца строго по размеру.

Ранее похожая ситуация произошла в Балашихе. Там спасатели помогли ребенку, на пальце которого во время игры застряло колесо от игрушечной пожарной машины. С помощью кольцереза они аккуратно разрезали игрушечную деталь и освободили отекший палец мальчика.

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