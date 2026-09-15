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15 сентября, 14:35

Происшествия

В Сочи медведь заглянул в коттедж к биатлонистам

Фото: МАХ/Sport Baza

В Сочи медведь попытался попасть в коттедж, где во время тренировочного сбора жили российские биатлонисты группы Михаила Шашилова. Соответствующее видео опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) чемпионка России Инна Терещенко.

На кадрах видно, как животное подходит к приоткрытой двери и пытается зайти внутрь, однако спустя несколько секунд уходит.

Ранее в Улан-Удэ был замечен медведь. Ролик с животным разлетелся по Сети. На кадрах, снятых из окон машины и дома, видно, что медведь бежит от собак. По факту произошедшего полиция и Бурприроднадзор (республиканская служба по надзору в сфере природопользования) проводят проверку.

В свою очередь, депутат ГД Дмитрий Новиков предложил создать публичную карту зон, где хищники регулярно выходят к населенным пунктам. По его мнению, перемещения медведей, волков и других крупных животных можно отслеживать с помощью фотоловушек, а территории отмечать по степени опасности: красным – при свежем выходе, желтым – при регулярных случаях, зеленым – при спокойной обстановке.

Новиков считает, что за такой мониторинг должен отвечать региональный охотничий надзор. При этом точные координаты животных публиковать не планируется из-за риска браконьерства. Депутат также предложил восстановить штат егерей в регионах с большим числом хищников и дать им право самостоятельно принимать решение об отстреле агрессивных особей.

Следы медведей заметили в Подмосковье

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