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16 сентября, 14:53

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Mirror: в США мальчик умер в машине, пока его родители отмечали крещение другого ребенка

В США мальчик умер в машине, пока его родители отмечали крещение другого ребенка

Фото: depositphotos/zimmytws​

Пятилетний мальчик Тео Сабо скончался в городе Пеория, штат Аризона, после того как провел 2,5 часа в закрытом автомобиле, сообщает aif.ru со ссылкой на Mirror.

Трагедия случилась 13 сентября: Михаил и Анка Сабо вернулись из церкви после крещения другого ребенка и ушли в дом отмечать, забыв мальчика в машине. Когда они пришли обратно, ребенок находился без сознания. Родственники пытались реанимировать ребенка и вызвали медиков, но спасти его не удалось.

По данным полиции, причиной стала ошибка в коммуникации: каждый из родителей думал, что другому поручено забрать спящего сына. Обвинения в убийстве по неосторожности и жестоком обращении с детьми были предъявлены прокуратурой округа Марикопа. Адвокат семьи охарактеризовал случившееся как трагическую ошибку, а не халатность.

Ранее в Кабардино-Балкарии местная жительница получила один год лишения свободы после смерти годовалого сына. По данным суда, она приехала к сожителю и вместе с ним и его матерью начала распивать спиртное. Ребенка она оставила в соседней комнате без отопления, без теплой одежды и одеяла. В итоге мальчик погиб от переохлаждения.

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