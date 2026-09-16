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16 сентября, 15:15

Технологии

Запись на курс по ИИ для учителей открылась на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Госуслуги" открылась запись на бесплатный курс повышения квалификации по искусственному интеллекту (ИИ) для школьных учителей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что в 2026 году курсы смогут пройти 250 тысяч человек. Обучение доступно учителям с любым опытом работы с нейросетями.

На занятиях слушателей научат расшифровывать записи уроков и выявлять использование ИИ в работах учеников. Обучение пройдет в три потока: с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября.

По завершении каждого потока необходимо сдать итоговое тестирование. Для записи требуется учетная запись учителя на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что в текущем учебном году для учеников 5–6-х классов московских школ введут обязательный курс по ИИ. Школьников будут учить не только использовать возможности ИИ в учебе, но и критически оценивать полученную с его помощью информацию. Кроме того, для московских десятиклассников планировалось запустить курс "Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта".

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