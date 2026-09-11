В России запустили линию психологической помощи "Школа доверия"

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Министерство просвещения РФ открыло единую круглосуточную линию психологической помощи "Школа доверия". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Московского государственного психолого-педагогического университета. По бесплатному номеру 8 (800) 707-02-01 школьники, их родители и учителя могут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что на линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. По его словам, важно не бояться обращаться на линию, ведь это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации.

Ранее в российских школах стартовал обновленный курс занятий "Разговоры о важном". Теперь ученикам 6–11-х классов показывают короткие фильмы о людях, внесших вклад в развитие страны. Всего для занятий создано 83 фильма.