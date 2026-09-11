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11 сентября, 13:23

Транспорт

Поезда Рублево-Архангельской линии метро почти "обогнули экватор"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали более 37,8 тысячи километров, что почти равно длине экватора Земли – около 40 тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Запуск первого участка линии между станциями "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева" улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей столицы. Ежедневно пассажиры будут совершать здесь более 90 тысяч поездок, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На линии работают только современные поезда "Москва-2026" с увеличенной вместимостью вагонов, с более чем 400 разъемами для зарядки устройств, мощными климатическими системами и обновленными эргономичными сиденьями без металлических стыков.

Ранее стало известно, что за 10 лет "Ласточки" перевезли по Московскому центральному кольцу (МЦК) более 1,4 миллиарда пассажиров. С момента запуска движения по кольцу в сентябре 2016 года поезда проехали более 57 миллионов километров и совершили около 33 миллионов остановок. Рекорд по суточному пассажиропотоку был установлен 22 февраля 2023 года – тогда услугами МЦК воспользовались 640 443 человека.

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