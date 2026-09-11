Двое рабочих пострадали при взрыве гранаты времен ВОВ под Калининградом

Фото: MAX/"Новый Черняховск"

Двое рабочих получили осколочные ранения при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны на предприятии в Черняховске. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в индустриальном парке во время сортировки картофеля. По предварительной версии, боеприпас попал на сортировку вместе с урожаем, который собирали специальным комбайном – машина зачерпнула гранату из-под земли.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что около 5,2 тысячи жителей немецкого Киля были вынуждены покинуть свои дома из-за операции по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Отмечалось, что эвакуация затронула примерно 2,58 тысячи домов в районе Дитрихсдорф.