Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 13:29

Происшествия

Двое рабочих пострадали при взрыве гранаты времен ВОВ под Калининградом

Фото: MAX/"Новый Черняховск"

Двое рабочих получили осколочные ранения при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны на предприятии в Черняховске. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в индустриальном парке во время сортировки картофеля. По предварительной версии, боеприпас попал на сортировку вместе с урожаем, который собирали специальным комбайном – машина зачерпнула гранату из-под земли.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что около 5,2 тысячи жителей немецкого Киля были вынуждены покинуть свои дома из-за операции по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Отмечалось, что эвакуация затронула примерно 2,58 тысячи домов в районе Дитрихсдорф.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика