Кадры рукопожатия Путина и бортпроводницы стали вирусными в Индии

Видео: MAX/"RT на русском"

Кадры рукопожатия Владимира Путина с бортпроводницей самолета, на котором он прилетел на саммит БРИКС, распространились в соцсетях и стали вирусными среди жителей Индии. Соответствующее видео опубликовало RT

В свою очередь, издание Times Now сообщило, что пользователи соцсетей описывают этот жест как теплый и скромный.

"Путин завоевывает сердца в Индии…" – сказано в публикации.

Путин прилетел в Индию 11 сентября. Президента РФ на авиабазе Палам встретил глава индийского МИД Кирти Вардан Сингх. Также была выстроена рота почетного караула.

В ходе рабочего визита, который продлится с 11 по 13 сентября, российский лидер примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, а также проведет встречи в рамках данного мероприятия, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В Кремле заявляли, что поездка Путина в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов.

