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11 сентября, 15:22

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Эксперт Турубар: "стикер смерти" в Telegram не приводит к взлому аккаунта

Эксперты рассказали, может ли "стикер смерти" взломать аккаунт в Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Распространяемый в мессенджере Telegram "стикер смерти" может выводить приложение из строя, однако не приводит к взлому аккаунта. Об этом в беседе с РБК заявил представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Николай Турубар.

Ранее в Сети распространялась информация о стикере, внешне похожем на обычный оранжевый кружок. Файл содержит фигуру с большим количеством лучей. Как утверждалось, из-за этого приложение может вылететь, а пользователь терять доступ к аккаунту.

По словам эксперта, речь идет об атаке класса DoS. Стикер содержит некорректный параметр для отрисовки графики, из-за чего Telegram пытается обработать фактически невыполнимую задачу.

Из-за стикера может возникнуть цикл, в котором Telegram будет запускаться, пытаться обработать объект и вылетать. В результате пользователь может временно потерять доступ к отдельному чату или мобильному клиенту.

"Но я бы не называл это взломом Telegram или кражей аккаунта", – сказал Турубар.

Он посоветовал обновить мессенджер до последней версии. Чат или сообщение лучше удалить через другой клиент или веб-версию.

Аналогичное мнение высказал и эксперт по соцсетям и мессенджерам Владимир Зыков. По его словам, мессенджер может перестать корректно работать из-за ошибки или чрезмерной нагрузки, однако это нельзя назвать взломом аккаунта.

"Технически это называется отказом в обслуживании (Denial of Service). При этом речь не идет о заражении устройства вирусом или получении доступа к аккаунту", – заключил он.

В свою очередь, эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов назвал это программной ошибкой, которая могла быть пропущена на этапе тестирования. В веб-версии ее может и не быть, так как там значительная часть вычислений выполняется на серверной стороне.

Ранее россиянам посоветовали удалять использованные СМС-коды подтверждения из портала "Госуслуги" и банков сразу после завершения операции. Код рассчитан на ограниченное время. Однако пока срок его действия не истек, мошенники могут попытаться его перехватить. Кроме того, таким образом злоумышленники могут узнать, услугами каких сервисов пользуется человек.

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