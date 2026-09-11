Эксперт Турубар: "стикер смерти" в Telegram не приводит к взлому аккаунта

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Распространяемый в мессенджере Telegram "стикер смерти" может выводить приложение из строя, однако не приводит к взлому аккаунта. Об этом в беседе с РБК заявил представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Николай Турубар.

Ранее в Сети распространялась информация о стикере, внешне похожем на обычный оранжевый кружок. Файл содержит фигуру с большим количеством лучей. Как утверждалось, из-за этого приложение может вылететь, а пользователь терять доступ к аккаунту.

По словам эксперта, речь идет об атаке класса DoS. Стикер содержит некорректный параметр для отрисовки графики, из-за чего Telegram пытается обработать фактически невыполнимую задачу.

Из-за стикера может возникнуть цикл, в котором Telegram будет запускаться, пытаться обработать объект и вылетать. В результате пользователь может временно потерять доступ к отдельному чату или мобильному клиенту.

"Но я бы не называл это взломом Telegram или кражей аккаунта", – сказал Турубар.

Он посоветовал обновить мессенджер до последней версии. Чат или сообщение лучше удалить через другой клиент или веб-версию.

Аналогичное мнение высказал и эксперт по соцсетям и мессенджерам Владимир Зыков. По его словам, мессенджер может перестать корректно работать из-за ошибки или чрезмерной нагрузки, однако это нельзя назвать взломом аккаунта.

"Технически это называется отказом в обслуживании (Denial of Service). При этом речь не идет о заражении устройства вирусом или получении доступа к аккаунту", – заключил он.

В свою очередь, эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов назвал это программной ошибкой, которая могла быть пропущена на этапе тестирования. В веб-версии ее может и не быть, так как там значительная часть вычислений выполняется на серверной стороне.

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