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11 сентября, 14:16

Политика

Президент Сербии Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 25 или 26 сентября. Его слова передает РИА Новости.

"Сразу по возвращении из Нью-Йорка (там пройдет Генеральная Ассамблея ООН. – Прим. ред.) подам в отставку, а после вступлю в кампанию как обычный гражданин", – сказал он, выступая перед журналистами.

При этом срок его полномочий должен был истечь весной 2027 года. Теперь по закону выборы президента должны состояться через 90 дней после его отставки.

Ранее Вучич уже говорил, что готовится покинуть свой пост. В начале сентября руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за его выдвижение кандидатом на пост главы правительства страны на предстоящих парламентских выборах. 9-го числа Вучич подписал указы о роспуске Скупщины (парламента. – Прим. ред.) и назначил выборы на 25 октября.

Проведения досрочного голосования требовали протестующие студенты и сторонники оппозиции. Недовольство людей вызвало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, которое произошло 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 14 человек.

Последний крупный протест в Белграде состоялся в ночь на 24 мая 2026-го. По данным МВД Сербии, на улицы вышли 34 тысячи человек. Демонстранты вступили в столкновения с полицией. Пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.

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