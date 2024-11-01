Число погибших при обрушении козырька на ж/д вокзале в Сербии выросло до 14

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Число погибших при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии выросло до 14. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам, пишет РИА Новости.

По информации лидера страны, пять человек не смогли идентифицировать, восемь – граждане Сербии, еще один – Северной Македонии. Вучич выразил соболезнования близким погибших, а также благодарность спасателям и всем, кто сдал кровь.

Президент отметил, что личность погибшей девочки 6–7 лет до сих пор не установлена. Он призвал Высшую прокуратуру найти виновных в происшествии и привести их к уголовной ответственности.

Работы по устранению последствий обрушения продолжаются. Задействованы порядка 80 спасателей, а также множество техники.

Об инциденте стало известно 1 ноября. Как писали СМИ, Вучич отравился в Нови-Сад. В город также прибыл премьер и экс-мэр города Милон Вучевич.

Университетский клинический центр Воеводины принял трех пациентов, две женщины находятся в тяжелом состоянии. По информации российского посольства, сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших не поступало.

Правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом городе траур назначен трехдневным.