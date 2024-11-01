Число погибших при обрушении козырька на ж/д вокзале в Сербии возросло до 11

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Число погибших в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии возросло до 11 человек. Об этом сообщил глава МВД Ивица Дачич, передает РИА Новости.

"Погибли 11 человек, трое – спасены. Возможно, под завалами есть еще тела", – сказал Дачич.

Университетский клинический центр Воеводины принял трех пациентов, две женщины находятся в тяжелом состоянии. По информации российского посольства, сведений о наличии россиян в числе пострадавших не поступало.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий ЧП.

В связи с произошедшим правительство Сербии и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В самом городе траур назначили трехдневным.

Как ранее сообщили сербские СМИ, президент Александр Вучич намерен отправиться в Нови-Сад. Туда также уже прибыли премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших.

Об обрушении козырька железнодорожного вокзала в Сербии стало известно в пятницу, 1 ноября. Ранее было известно о гибели восьми человек и двух пострадавших. Всего на месте происшествия задействованы около 80 спасателей и множество техники.