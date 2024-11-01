Фото: novosti.rs

Восемь человек погибли при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Сербии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Ивицу Дачича.

Трагедия произошла в городе Нови-Сад. Кроме восьми погибших, из-под обломков достали двоих выживших, их отправили в больницу.

"Состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована", – сказал Дачич.

При этом еще двое пострадавших остаются под завалами, спасатели находятся с ними в контакте и пытаются их извлечь. Всего на месте происшествия задействованы около 80 спасателей и множество техники.

Ранее четыре человека пострадали на западе Сербии в результате взрыва на одном из крупнейших оборонных предприятий "Слобода" в городе Чачаке. Один из рабочих получил серьезные ранения, его госпитализировали с ожогами лица, шеи и травмой руки.

Последний раз похожий инцидент произошел на предприятии 3 года назад.

