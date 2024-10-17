Трое горняков погибли на Камчатке при обрушении породы рудника

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач". Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его информации, обрушение породы произошло в штреке № 3. К месту ЧП на разведку отправилась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Из-под завалов достали тела троих погибших. Их поднимают на поверхность, уточнил Лебедев.

Ранее на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса обрушился грунт. Два человека оказались под завалами.

Одного из них – машиниста бульдозера – госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Тело второго рабочего извлекли из-под завала на разрезе в Кузбассе на пятый день поисков без признаков жизни

Представитель Ростехнадзора Андрей Виль добавил, что высота обрушения породы на разрезе в Кузбассе составила 30 метров, а длина – 100.