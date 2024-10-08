Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обрушение породы произошло в очистном забое на шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Всего на аварийном участке находились четыре человека, троим из них удалось эвакуироваться, тело четвертого рабочего спасатели извлекли из-под завалов.

Ранее один человек погиб, еще четверо получили различные травмы после плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. Предварительно, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности.

Жертвами обвала стали два машиниста скреперной лебедки, проходчик и его коллега, а также буровик. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.