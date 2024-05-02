Задымление произошло на шахте в Караганде

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Задымление произошло на шахте имени Костенко в Караганде, на поверхность вывели 187 человек. В результате инцидента никто не пострадал, сообщило МЧС Казахстана в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, задымление случилось на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Электрослесарь участка конвейерных трасс Айбар Косанов с помощью первичных средств пожаротушения ликвидировал задымление. Несмотря на причины случившегося, было решено ввести план эвакуации и вывести 194 горняка, которые были в шахтах на других горизонтах, пояснили в МЧС.

По состоянию на 21:47 по местному времени (19:47 по московскому) на поверхность вывели 187 шахтеров, семь работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты. Предварительной причиной задымления конвейерной ленты могло стать попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика, говорится в публикации.

Ранее сообщалось об обвале шахты "Северопесчанская" в Свердловской области. По данным пресс-службы шахты, около 17:00 1 апреля при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв, в результате чего обрушилась горная порода.

По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при проведении плановых взрывных работ. В результате случившегося, по информации регионального Минздрава, один человек погиб, еще четверо получили травмы.