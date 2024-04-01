Три человека погибли после взрыва на шахте в Свердловской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Три человека погибли после плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности.

Немногим ранее стало известно, что под завалами, предположительно, оказались трое из пяти человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Там же уточнили, что взрыв произошел на горизонте 338 метров в ходе плановых работ.

Между тем стало известно, что спасательная операция на амурском руднике "Пионер", где на связь перестали выходить 13 горняков, была остановлена. Ее прекратили из-за риска повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления.

Само происшествие случилось еще 18 марта. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что семьям 13 погибших горняков будет оказана вся необходимая материальная помощь.