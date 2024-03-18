18 марта, 19:21Происшествия
Обрушение горных пород произошло на руднике в Амурской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Горные породы обвалились на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам осведомленного источника, в настоящее время под завалами могут находиться свыше десяти человек.
До этого обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии. В результате инцидента погибли восемь горняков. Еще 20 рабочих получили травмы.
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