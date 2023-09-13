Обрушение произошло на шахте на севере Турции – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Обрушение случилось на шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции. На место происшествия направились спасатели, врачи и полиция, сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что на момент обрушения в шахте находились четырнадцать рабочих, один человек погиб.

"Журналист Ешим Чакыр, находившийся в этом районе, сообщает, что, по предварительным данным, внутри находятся 14 человек. Было обнаружено безжизненное тело одного человека", – говорится в сообщении.

До этого при проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии. В результате инцидента погибли восемь горняков. Еще 20 рабочих получили травмы.

Кроме того, на золотодобывающей шахте на востоке Китая произошел взрыв. Инцидент случился в городском уезде Цися в округе Яньтай провинции Шаньдуй. Под землей оказались заблокированы 22 шахтера.

Один человек погиб из-за аварии на водоотливе на шахте в Кузбассе