13 сентября, 15:55Происшествия
Обрушение произошло на шахте на севере Турции – СМИ
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Обрушение случилось на шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции. На место происшествия направились спасатели, врачи и полиция, сообщает телеканал TRT Haber.
Уточняется, что на момент обрушения в шахте находились четырнадцать рабочих, один человек погиб.
"Журналист Ешим Чакыр, находившийся в этом районе, сообщает, что, по предварительным данным, внутри находятся 14 человек. Было обнаружено безжизненное тело одного человека", – говорится в сообщении.
До этого при проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.
Ранее сообщалось, что обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии. В результате инцидента погибли восемь горняков. Еще 20 рабочих получили травмы.
Кроме того, на золотодобывающей шахте на востоке Китая произошел взрыв. Инцидент случился в городском уезде Цися в округе Яньтай провинции Шаньдуй. Под землей оказались заблокированы 22 шахтера.
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