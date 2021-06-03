Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

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Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии, еще семь эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На руднике "Владимирский" в штольне № 1 в Окинском районе произошел самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ. В результате взрыва погиб один человек", – говорится в сообщении.

Как стало известно "Интерфаксу" от информированного источника, причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности.

"По предварительным данным, работники месторождения пренебрегли установленными мерами безопасного хранения и использования взрывчатых веществ при проходческих работах. Это привело к самодетонации взрывчатки", – отметил спикер.

Власти Бурятии подтвердили гибель рабочего на золоторудном руднике. "Да, нам поступила информация о гибели одного рабочего на руднике "Владимирский".

"Тело пострадавшего достали, провели медицинское освидетельствование. Пока нет точной информации, сколько было рабочих в момент взрыва на руднике. О пострадавших не сообщалось, но, если есть, их будут доставлять в Тункинский район, он ближе", – сказала собеседница агентства.

По факту произошедшего будет проведено расследование, в рамках которого предстоит выяснить, соблюдались ли условия труда на руднике.

Ранее стало известно о гибели рабочего после обвала породы на руднике в Приморье. ЧП произошло в ходе подрывных работ.