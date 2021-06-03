Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

10:19 (обновлено 03.06.2021 11:28)
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии, еще семь эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На руднике "Владимирский" в штольне № 1 в Окинском районе произошел самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ. В результате взрыва погиб один человек", – говорится в сообщении.
Как стало известно "Интерфаксу" от информированного источника, причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности.
"По предварительным данным, работники месторождения пренебрегли установленными мерами безопасного хранения и использования взрывчатых веществ при проходческих работах. Это привело к самодетонации взрывчатки", – отметил спикер.
Власти Бурятии подтвердили гибель рабочего на золоторудном руднике. "Да, нам поступила информация о гибели одного рабочего на руднике "Владимирский".
"Тело пострадавшего достали, провели медицинское освидетельствование. Пока нет точной информации, сколько было рабочих в момент взрыва на руднике. О пострадавших не сообщалось, но, если есть, их будут доставлять в Тункинский район, он ближе", – сказала собеседница агентства.
По факту произошедшего будет проведено расследование, в рамках которого предстоит выяснить, соблюдались ли условия труда на руднике.
Ранее стало известно о гибели рабочего после обвала породы на руднике в Приморье. ЧП произошло в ходе подрывных работ.
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