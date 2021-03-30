Рабочий погиб после обвала породы на руднике в Приморье

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Рабочего рудника Королевский в Приморском крае нашли мертвым после обвала породы в штольне, сообщает ТАСС.

Тело человека без признаков жизни обнаружили 19:19 по местному времени (12:19 по Москве).

ЧП произошло в ходе подрывных работ. На данный момент на поверхность вывели свыше 20 горнорабочих – всех, кроме погибшего.

За последние недели это второе ЧП на руднике, который принадлежит компании "Дальполиметалл". Так, 17 марта в результате обрушения на Королевском оказались заблокированы два горняка. Одному из мужчин травмировало ноги.