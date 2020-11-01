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Пожар произошел в нефтяной шахте в Коми. Возгорание возникло в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть", сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

На участке находились 82 человека. Всех горняков вывели на поверхность.

В пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьи производственным подразделением является "Яреганефть". уточнили, что на шахте наблюдается задымление.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Сырье залегает на глубине 165-200 метров.

Ранее в Мытищах в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

В результате взрыва погиб один человек. Всего, по предварительным данным, под завалами оказались два человека, второго доставили в больницу.