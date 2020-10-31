Пожар в "Крепости Сетунь" в Москве потушили

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожарные потушили возгорание на площадке "Крепость Сетунь" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу.

"В 19:53 – ликвидация пожара", – заявили в ведомстве.

Пожар начался в крепости "Сетунь" в парке "Мастер Панин" вечером субботы, 31 октября. Огонь охватил территорию в 400 квадратных метров.

По предварительной информации, на объекте загорелись реквизит и декорации. Ранее в июле 2020 года там уже тушили пожар, который распространился на площади 600 квадратных метров.

