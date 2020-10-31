Пожар начался в "Крепости Сетунь" в парке "Мастер Панин"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возгорание произошло в крепости "Сетунь" в развлекательном парке "Мастер Панин" в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Пожар произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, 3, на объекте "Крепость Сетунь", – сообщил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало, в здании не было людей.

Пожару присвоен 1 ранг опасности, на месте работают спасатели. По последним данным, возгорание охватило площадь в 400 квадратных метров.

