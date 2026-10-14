Отец рэпера Джигана обвинил Оксану Самойлову во лжи ради хайпа

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Отец рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Александр Устименко заявил, что бывшая супруга музыканта Оксана Самойлова распространяет ложь о его сыне ради денег и хайпа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Устименко, 90% информации, которую говорит Самойлова, является враньем. Он также опроверг наличие абьюза в отношениях сына с бывшей женой. Отец артиста отметил, что Джиган попросил его пока ни с кем не разговаривать и не хочет комментировать ситуацию. Однако Устименко решил высказаться, так как, по его словам, все, что говорят о тех днях, не сходится с реальностью.

Устименко рассказал, что до 23 сентября ежедневно общался с внуками. Он поздравил внучку Лею с днем рождения 3 сентября, а также Ариэллу. После 23 сентября его заблокировали, чтобы он не мог общаться с детьми. С сыном он общается каждый день.

По словам отца, Джиган сейчас находится там же и абсолютно здоров. У рэпера есть адвокаты и свое видение ситуации. На вопрос об аресте дома Устименко ответил, что знает об этом, и предположил, что у сына есть какое-то видение на это дело.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта. В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. При этом сам исполнитель опроверг сообщения о стрельбе.

