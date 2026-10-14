Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 22:57

Шоу-бизнес

Отец рэпера Джигана обвинил Оксану Самойлову во лжи ради хайпа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Отец рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Александр Устименко заявил, что бывшая супруга музыканта Оксана Самойлова распространяет ложь о его сыне ради денег и хайпа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Устименко, 90% информации, которую говорит Самойлова, является враньем. Он также опроверг наличие абьюза в отношениях сына с бывшей женой. Отец артиста отметил, что Джиган попросил его пока ни с кем не разговаривать и не хочет комментировать ситуацию. Однако Устименко решил высказаться, так как, по его словам, все, что говорят о тех днях, не сходится с реальностью.

Устименко рассказал, что до 23 сентября ежедневно общался с внуками. Он поздравил внучку Лею с днем рождения 3 сентября, а также Ариэллу. После 23 сентября его заблокировали, чтобы он не мог общаться с детьми. С сыном он общается каждый день.

По словам отца, Джиган сейчас находится там же и абсолютно здоров. У рэпера есть адвокаты и свое видение ситуации. На вопрос об аресте дома Устименко ответил, что знает об этом, и предположил, что у сына есть какое-то видение на это дело.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта. В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. При этом сам исполнитель опроверг сообщения о стрельбе.

Читайте также


шоу-бизнес

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика