Оксана Самойлова расплакалась из-за сюрприза детей после возвращения из Парижа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/samoylovaoxana

Блогер и бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова расплакалась после возвращения домой из Парижа, увидев трогательный сюрприз от детей. Эмоциональным моментом она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер летала во Францию на Неделю моды.

"Я прилетаю домой, время шесть утра. Я захожу в комнату и вижу вот это. Божечки мои", – сказала Оксана.

К приезду мамы дети украсили комнату розовыми и фиолетовыми воздушными шарами, на которых написаны комплименты и признания в любви.

Дочери встретили Оксану в пижамах и крепко обняли ее, а сын Давид подарил букет красных роз. Сюрприз растрогал блогера, в результате она не смогла сдержать слез и поблагодарила детей.

В начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети.

Один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

Сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе, заявив, что он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Он надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.