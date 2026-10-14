14 октября, 23:40Происшествия
Житель ДНР погиб при детонации взрывоопасного предмета
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса в Донецкой Народной Республике. Инцидент произошел в поле возле села Саханка Новоазовского муниципального округа, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным ведомства, погибший был 1977 года рождения. Он подорвался на взрывоопасном предмете.
Кроме того, за сутки 14 октября в республике зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атак ВСУ повреждены два объекта в Донецком и Новоазовском муниципальных округах.
Ранее в результате атаки украинских БПЛА в городе Балакове Саратовской области оказались повреждены несколько жилых домов. Также один человек погиб.