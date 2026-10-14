Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Саратовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Балакове Саратовской области повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По предварительным данным, в результате произошедшего погиб человек.

"На месте работают все оперативные службы", – написал глава региона в MAX.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 105 беспилотников на подлете к Москве. На фоне атак изменился режим работы московских аэропортов. Росавиация ограничила прием и отправку воздушных судов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.