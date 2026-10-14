Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 105 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО продолжает отражать атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 15 аппаратов, направлявшихся к городу.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков" – написал он в MAX.

До этого градоначальник информировал о 90 сбитых беспилотниках. Таким образом, с вечера 13 октября общее число уничтоженных аппаратов достигло 105.

На фоне атак изменился режим работы московских аэропортов. Росавиация ограничила прием и отправку воздушных судов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Более 30 самолетов, направлявшихся в столицу, были вынуждены изменить маршруты.