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Транспорт

Более 30 летевших в Москву самолетов развернулись из-за ограничений

Фото: depositphotos/Shebeko

Более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом ТАСС сообщили представители воздушных гаваней.

Наибольшее число рейсов не смог принять Внуково. По данным справочной службы аэропорта, 19 самолетов не смогли приземлиться в запланированном месте. Среди них были рейсы из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара.

Эти борта направили на запасные аэродромы. Посадки состоялись в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле.

Изменения затронули и Домодедово. Туда не смогли прибыть четыре самолета, следовавших из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады. Их перенаправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

В Шереметьево также возникли сбои в расписании. Согласно данным справочной службы и онлайн-табло, аэропорт не смог принять 12 рейсов. В их числе были самолеты из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

В ночь на 14 октября Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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